C’è ancora apprensione per quanto riguarda l’incendio che questa mattina all’alba ha devastato il traghetto Euroferry Olympia della compagnia di navigazione italiana Grimaldi Lines. Secondo quanto si apprende dalle autorità greche in questi minuti, non tutte le 288 persone presenti a bordo della nave, tra passeggeri e membri dell’equipaggio, sono stati tratti in salvo. Ci sarebbero circa 11 dispersi. L’incendio è avvenuto a 9 miglia dalla costa, vicino all’isola di Erikoussa, a nord di Corfù.

Dal porto di Corfù fanno sapere che soltanto 277 persone sono state tratte in salvo. Tre di loro sarebbero greci, mentre tra i dispersi non risultano passeggeri italiani. Due camionisiti, un bulgaro e un turco, sarebbero rimasti inoltre intrappolati nella stiva della nave. Il natante trasportava perlopiù camion e i relativi autisti che fanno la spola tra l’Italia e la penisola balcanica, ma a bordo c’erano anche bambini. “Ci sono stati momenti di panico, non lo auguro a nessuno. C’erano anche bambini. Faceva freddo e le scialuppe stavano imbarcando acqua poiché erano sovraccariche” – questo il racconto dell’imprenditore brindisino Mino Roma, che si trovava a bordo del traghetto.

La tratta

Il traghetto era partito da Igoumenitsa, in Grecia, ed era diretto a Brindisi. Il rogo si è sviluppato attorno alle 4:30 del mattino. Le fiamme hanno sprigionato una coltre di fumo nerissima visibile da chilometri di distanza. Nelle vicinanze c’era il pattugliatore della Guardia di Finanza italiana “Monte Sperone” che in circa 9 minuti si è portato sul posto dopo aver ricevuto l’allarme.

In soccorso sono giunte motovedette della Guardia Costiera greca che hanno proceduto a salvare le persone presenti a bordo e a portarte nel porto più vicino. Tutti loro sono scossi dall’accaduto ma stanno bene, nessuno di loro risulta ferito. Secondo l’ipotesi degli investigatori le fiamme sarebbero partite da un camion posto nel garage 3. Nel giro di pochissimi minuti il rogo si è diffuso all’intera nave.

Tra l’altro, per una assurda coincidenza del destino, l’Euroferry Olympia è andato a fuoco nella stessa zona dove il 28 dicembre 2014 accadde il disastro del Norman Atlantic, un altro traghetto sempre, che era stato noleggiato dalla compagnia di navigazione greca Anek Lines per collegamenti Italia-Grecia. Quella volta ci furono 30 morti.