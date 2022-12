Corea del Nord: 2 adolescenti giustiziati per aver guardato film sudcoreani

Ascolta questo articolo

Due adolescenti della Corea del Nord sono stati giustiziati, dopo essere stati ritenuti colpevoli di aver guardato e venduto film provenienti dalla confinante Corea del Sud. I due minorenni avevano un’età compresa tra i 16 ed i 17 anni, e la loro morte sarebbe avvenuta lo scorso ottobre, anche se la notizia si è diffusa solo in questi giorni.

I due teenager sono stati uccisi a colpi d’arma da fuoco da un vero e proprio plotone di esecuzione. La loro colpa sarebbe stata quella di aver guardato e venduto in un mercato locale alcune chiavette USB contenenti programmi sudcoreani. Insieme a loro è stato ucciso un terzo ragazzo che aveva la stessa età, accusato di aver ucciso la sua matrigna. “I crimini erano ugualmente malvagi“, ha commentato la gente del posto sulle accuse rivolte ai tre giovani.

La condanna a morte dei tre giovani è stata condotta in un aeroporto nella città di Hyesan, al confine con la Cina, davanti a cittadini del luogo che sono stati costretti ad assistere alla loro morte. A confermarlo sono state due diverse fonti, che hanno raccontato quanto successo a Radio Free Asia.

Uno ha detto: “I residenti di Hyesan si sono riuniti in gruppi sulla pista. Le autorità hanno messo gli studenti adolescenti di fronte al pubblico, li hanno condannati a morte e li hanno immediatamente fucilati“. Esecuzioni di questo tipo sono rare in Corea del Nord, ma non senza precedenti, e sono tipicamente usate per terrorizzare le persone all’obbedienza quando le autorità sono preoccupate per la violazione delle regole.

I media stranieri, in particolare tutto ciò che è considerato “occidentale”, sono severamente vietati in Corea del Nord, che sopprime la popolazione per sostenere il regime al potere. Il dittatore Kim Jong-un vede la Corea del Sud come uno stato fantoccio americano ed ha vietato che qualsiasi media da lì proveniente superi il confine. Nonostante i severi controlli, tali oggetti vengono spesso contrabbandati nel paese su chiavette USB o schede SD.