Coppia spende 11.800 dollari per un Airbnb ad Ibiza: in realtà non esisteva

È accaduto a Ian e Denise Feltham, una coppia britannica che aveva deciso di progettare una splendida vacanza ad Ibiza: selezionando da un elenco Airbnb la proprietà desiderata, avevano deciso di spendere circa $ 11.800 per trascorrere due settimane in un attico superlusso.

Caratterizzata da bagno turco, vasca idromassaggio, terrazza rivestita in marmo ed ascensore privato, oltre ad essere dog friendly per i loro due inseparabili Yorkshire terrier, le foto della location paradisiaca erano state consultate sul sito web del complesso di Las Boas.

Purtroppo però si è rivelato tutto un sogno irreale: quando infatti la coppia si è presentata ad Ibiza, dopo averne effettuato il pagamento, è stata allontanata dalla reception dell’edificio e costretta a cercare un hotel alternativo vista l’inesistente prenotazione che credevano di aver fatto.

Le foto della location sono state in seguito rimosse ed i membri dello staff di Las Boas l’hanno definita inesistente, in quanto non sarebbe stata presente alcuna proprietà attribuibile a quella che la coppia aveva prenotato: l’elenco dei posti affittabili sarebbe ora sotto inchiesta, secondo quanto dichiarato dal responsabile delle comunicazioni di Airbnb, Charlie Urbancic, confidando di aver contattato gli ospiti per porgere loro le scuse ed il rimborso delle spese sostenute.

Anomalie e disavventure come quella vissuta dai Feltham sarebbero rare visto che, secondo quanto riscontrato dal responsabile, più di due milioni di persone si registrano ogni notte su Airbnb. La loro delusione però è stata grande e hanno espresso il loro rammarico anche tramite il servizio di messaggistica della piattaforma LinkedIn alla CNN.

La proprietaria di un’unità di Las Boas, cofondatrice di The Suites, sito web dedicato agli affitti residenziali, ha espresso lo stato confusionale dei dati relativi alla proprietà desiderata dai britannici, sottolineando che l’attico VIP si sarebbe riferito all’intero complesso, e non ad una singola unità, così come non sarebbero previsti ascensori privati, bensì esclusivamente attici con accesso diretto all’ascensore.