Cop26 di Glasgow, Joe Biden fa un peto che sconvolge Camilla: "Lungo e rumoroso, lei non smette di parlarne"

Cosa ne pensa l’autore

Rossella Martielli - La notizia in questione è davvero esilarante e decisamente ridicola, ma confesso di dubitare un po' della sua veridicità. Il Daily Mail, infatti, non è la più affidabile delle fonti e non è da escludersi che abbia inventato qualcosa o comunque ingigantito un evento che non è andato esattamente come descritto dalla rivista scandalistica. Ma noi non eravamo al Cop26 di Glasgow, quindi chi può dire che non sia successo davvero?