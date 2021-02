Congo, attacco terroristico tra Goma e Bukavu: morto ambasciatore italiano Luca Attanasio

L’ambasciatore italiano presso la Repubblica Democratica del Congo, Luca Attanasio, è deceduto oggi 22 febbraio in seguito ad attacco terroristico avvenuto tra Goma e Bukavu. Al momento sono ancora in corso ulteriori accertmanenti per stabilire esattamente la dinamica dei fatti. Nell’attacco è deceduto anche un militare dell’Arma dei carabinieri. L’ambasciatore, secondo quanto si apprende dalle fonti di informazione, sarebbe stato colpito da alcuni colpi di arma da fuoco. I responsabili dell’attentato avrebbero agito con armi leggere. La notizia è stata confermata dalla Farnesina, che ha confermato il decesso di Attanasio e del militare.

Secondo quanto riferisce l’emittente AFP l’attacco sarebbe stato un tentativo di rapimento, almeno così rivelano i ranger del Parco nazionale di Virunga. L’attentato è avvenuto intorno alle ore 10:00 locali, quando erano le 9 del mattino in Italia. Con il Congo c’è infatti un’ora di fuso orario di differenza. Dell’accaduto è stato informato immediatamente il Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, che ha lasciato i lavori del Cae che si sta tenendo a Bruxelles e in questi minuti sta rientrando in Italia in modo da poter seguire più da vicino la vicenda.

Luigi Di Maio: “Responsabili saranno individuati”

“Non sono ancora note le circostanze di questo brutale attacco e nessuno sforzo verrà risparmiato per fare luce su quanto accaduto. Oggi lo Stato piange la perdita di due suoi figli esemplari e si stringe attorno alle famiglie, ai loro amici e colleghi alla Farnesina e nei Carabinieri” – così scrive il Ministro Di Maio apprendendo del decesso dell’ambasciatore Attanasio e del carabiniere. Anche il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, ha inviato un suo messaggio di cordoglio.

Secondo quanto riferisce SkyTg24, che cita fonti locali, l’attacco avrebbe avuto proprio come obiettivo il diplomatico italiano. L’ambasciatore e il carabiniere viaggiavano su un convoglio della missione MONUSCO, che essendo stata organizzata dall’Onu mira alla stabilizzazione della situazione politica e sociale della Repubblica Democratica del Congo.

I media locali informano che sul luogo dell’attentato sono intervenute le Forze Armate della Repubblica Democratica del Congo. L’attacco è avvenuto circa 15 km a nord della città di Goma, in pieno parco dei Virunga, almeno così informa il sito Actualite.cd. Tutta la zona in cui si è materializzato l’attentato viene ritenuta pericolosa per la presenza di ribelli alle forze democratiche per la liberazione del Ruanda.

Inoltre, il carabiniere che è deceduto durante l’attacco sarebbe un giovane di 30 anni che era in servizio presso l’ambasciata italiana del Congo dal settembre 2020. In Italia il militare era di stanza invece presso un battaglione. Nelle prossime ore si potranno conoscere ulteriori dettagli su quanto avvenuto in Congo. Quanto avvenuto in Congo è una tragedia nazionale.