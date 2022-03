Conflitto in Ucraina, la Cina assicura che l’amicizia con la Russia "è solida come una roccia"

Mentre il mondo osserva con orrore la morte di migliaia di civili sotto il fuoco delle forze russe che hanno invaso l’Ucraina e innescato un’accelerazione della crisi umanitaria in Europa, la Cina ha sottolineato la sua incrollabile amicizia con il governo di Vladimir Putin. “L’amicizia tra i due popoli è solida come una roccia e i progetti di cooperazione di entrambe le parti sono immensi“, ha affermato il ministro degli Esteri cinese Wang Yi.

L’amicizia tra Cina e Russia rimane forte nonostante la condanna internazionale dell’invasione russa dell’Ucraina, ma il ministro degli Esteri cinese ha dichiarato che, qualora fosse necessario, il suo Paese è disposto a partecipare a una “mediazione” di pace, a lavorare con la comunità internazionale per porre fine alla guerra.

Per Wang Yi ciò che sta accadendo in Ucraina è una “crisi”, non intende di definirla una guerra. Durante la conferenza stampa di lunedì il ministro Wang ha continuato a destreggiarsi tra i diplomatici per non condannare l’attacco della Russia sostenendo al contempo la sovranità dell’Ucraina. Ha ribadito che i legami tra Pechino e Mosca non cambieranno, indipendentemente dalle sfide che la comunità internazionale dovrà affrontare, ma proporrà anche la candidatura della Cina come mediatore in Ucraina. “Occorre promuovere la pace e il dialogo e la Cina ha già compiuto alcuni sforzi in questo senso. Ci sono stati due round di negoziati e speriamo che ce ne sia un terzo. Più divergenze, maggiore è la necessità di negoziare“, ha affermato Wang.

Il ministro ha lasciato intendere che la scorsa settimana, durante il colloquio telefonico tra Xi Jinping e Vladimir Putin, il presidente cinese ha esortato il collega russo a intrattenere colloqui con Kiev, e che Putin avrebbe risposto positivamente. Ha anche accusato gli Stati Uniti di avere una “mentalità da guerra fredda” e di cercare di mantenere la loro egemonia mondiale. Spostando l’attenzione sulla regione indo-pacifica, ha accusato Washington di aver cercato di stabilire una NATO in Asia “facendo il suo gioco geopolitico con club esclusivi come Quad e Five Eyes“, oltre a non aver mantenuto la sua promessa di non cercare un confronto con Pechino e sostenere l’indipendenza di Taiwan.

Prima della conferenza stampa, Wang ha avuto un colloquio telefonico con il Segretario di Stato americano Antony Blinken. Il principale diplomatico di Washington ha esercitato pressioni sulla sua controparte a Pechino per una settimana per il continuo rifiuto della Cina di condannare l’invasione russa dell’Ucraina. Dall’Australia, è stato il primo ministro Scott Morrison a voler fare pressione su Pechino insistendo sul fatto che la Cina ha più potere di qualsiasi altro paese per fermare l’invasione.