Compra per la moglie un T-REX di 3 metri a 2000 euro per abbellire il giardino

Quando la moglie gli ha chiesto di impegnarsi per abbellire il giardino di casa sicuramente non si aspettava questo risultato. Il britannico Adrian Shaw ha deciso di sorprendere la coniuge acquistando un T-Rex di oltre tre metri da sistemare davanti casa.

Laddove un’altra persona avrebbe comprato qualche nanetto da giardino, il 52enne Adrian ha scelto invece un dinosauro in resina e fibra di vetro dal peso di quasi 90 kg. Il T-Rex, al quale è stato dato il nome Dave, è stato trasportato presso la casa della coppia a Leamington Spa nel Warwickshire tramite una gru, mentre la moglie di Adrian, la 53enne Deborah, ignorava cosa stesse succedendo ed era fuori a svolgere delle commissioni. Inutile dire che la donna, al ritorno a casa, si è spaventata a morte nel trovare il T-Rex Dave ad attenderla.

Adrian, che ha due figli adulti, ha dichiarato alla stampa attirata dalla curiosa decorazione: “Questo progetto è il risultato della richiesta di mia moglie di rendere più piacevole il giardino. Mi ha suggerito di ripulire le erbacce e magari di mettere uno gnomo nel patio, cosa che mi ha fatto pensare.” Nonostante le proteste di Deborah, che non ha apprezzato affatto l’acquisto del marito, Adrian sostiene che il dinosauro non andrà da nessuna parte.

L’uomo dice di aver realizzato che niente potesse essere più bello in giardino di una replica di un T-Rex di oltre tre metri, per questo lo ha acquistato. “Immagino che sia il sogno della maggior parte delle persone possedere una replica di 3,5 metri di un T-Rex infuriato, ma non hanno lo spazio o le risorse per farlo,” ha detto l’uomo. “Sono stato molto fortunato a poter realizzare il sogno.”

Il T-Rex è stato acquistato alla modica cifra di 1600 sterline (quasi 2000 euro) da una ditta del Galles che lo ha consegnato all’indirizzo di Shaw. All’uomo non è rimasto altro da fare che noleggiare una gru per sollevarlo in giardino. “I vicini lo adorano e hanno scattato molte foto e secondo me sta benissimo in giardino“, ha concluso l’uomo.