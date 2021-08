Comico afghano continua a deridere i talebani mentre lo accompagnano alla sua esecuzione

L’ascesa al potere dei talebani in Afghanistan continua a mietere orrore e vittime. Mentre a Kabul si moltiplicano gli sforzi da parte dei Paesi occidentali per far evacuare quanti più civili possibili, si apprende dell’esecuzione di un famoso comico locale: Khasha Zwan. L’uomo è stato ucciso negli scorsi giorni a Kandahar, prima che le milizie raggiungessero Kabul.

Grazie ai suoi divertenti video sui social e Tik Tok, l’uomo era diventato una vera celebrità. Nei filmati il comico si prendeva gioco del regime talebano. Battute, balli e canti che non hanno fatto piacere al regime. Come ha riferito il Daily Mail, nel web sta circolando in queste ore un video, dove sono stati immortalati gli ultimi momenti di vita del comico prima della sua esecuzione.

Quando fu prelevato dagli uomini del regime, lui era già consapevole della fine che avrebbe fatto. Ma, questo non gli ha impedito di prendersi ancora una volta gioco dei suoi giustizieri. La morte di Zwan ha scosso il popolo afghano. Prima di diventare un comico, Khasha era un poliziotto al servizio del governo afghano.

Sempre dal Daily Mail si apprende la modalità con la quale è stato ucciso l’uomo. Un taglio alla gola ha messo fine alla vita del comico. Inizilamente il regime talebano ha negato la responsabilità della morte dell’interprete, per poi invece rivendicarla. Anche in Italia la notizia sta avendo un grande eco.

Nelle ultime ore sono tanti le condivisione dell’ultimo video del comico sui social. Tra i tanti che hanno voluto commentare la tragedia, anche lo scrittore Roberto Saviano, che in un suo post sui social ha scritto quanto il comico fosse da sempre ritenuto poco gradito al regime, non solo per le sue battute, ma anche per quella sua capacità di sciogliere i cuori più duri in grandi sorrisi. La potenza dell’ironia spesa fino alla fine.