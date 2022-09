Come ha annunciato Buckingham Palace, la Regina Elisabetta II è morta all’età di 96 anni

Ascolta questo articolo

Sulle condizioni di salute della Regina Elisabetta hanno titolato tutte le maggiori testate internazionali benchè nessuno si spingesse ad ipotizzare una morte tanto imminente anche se oggi, davanti a Buckingham Palace, era stato posto un cartello che avvisava che non ci sarebbe stata la tradizionale cerimonia del cambio della guardia.

E nel tardo pomeriggio di oggi, la “Queen” è spirata all’età di 96 anni nel castello di Balmoral. Tutti si domandavano quali potessero essere gli scenari a seconda che morisse in Scozia invece che in Inghilterra.

Come da protocollo, il corpo della sovrana sarà condotto da Balmoral a Londra in treno fra ali di persone raccolte lungo i binari per renderle omaggio lanciando fiori sulla carrozza. Scatterà la cosiddetta “Operation Unicorn” che venne svelata nel 2017.

Il piano prevede l’immediata sospensione dei lavori al Parlamento scozzese, per permettere alle autorità di prepararsi al funerale di Stato. La camera ardente sarà aperta a Holyroodhouse e la bara verrà successivamente portata nella cattedrale seguendo il percorso dell’antica via Royal Mile, nel cuore di Edimburgo. La Regina tornerà poi a Londra a bordo del Royal Train. I piani prevedono una guardia d’onore su tutte le stazioni, da Edinburgo in giù, e un treno al seguito di quello dove viaggerà il feretro per ripulire la linea ferroviaria dai fiori con cui i sudditi saluteranno la sovrana.

Bandiere a mezz’asta e cordoglio del mondo intero viaggiano a mezzo social.In particolare il Tottenham, tramite Twitter, ha voluto esprimere il suo cordoglio alla famiglia reale per la morte della Regina Elisabetta II. Grande dispiacere anche per la neo insediata premier Liz Truss che non nasconde la commozione.

Alla Famiglia Reale, ai Governi e a tutti i cittadini del Regno Unito e dei Paesi del Commonwealth, le più sentite condoglianze anche da parte di Mario Draghi nonchè del Presidente Mattarella.