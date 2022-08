Colpita in testa da una persiana caduta, 27enne di Torino muore in Francia

Ascolta questo articolo

Una giovane italiana di 27 anni è morta in Francia in un tragico incidente. Carlotta Grippaldi, maestra di sci di Torino, stava passeggiando con alcuni amici a Briancon, quando una persiana si è staccata da una finestra del secondo piano dell’edificio sotto il quale stava passando, e l’ha colpita in pieno.

Carlotta si era era laureata in economia e commercio presso l’Università di Torino, ottenendo poi un master in marketing, omnichannel sales e digital management nel 2020. Oltre alla laurea, la giovane aveva inseguito la sua passione per la montagna, e nel 2018 aveva sostenuto l’esame per insegnare ad andare sugli scii, iscrivendosi l’anno successivo all’albo regionale dei maestri di sci. Carlotta svolgeva la professione nel comprensorio sciistico della Via Lattea, fra le Montagne Olimpiche nel torinese.

Secondo quanto riportati dai media francesi, la giovane aveva trascorso la serata di sabato presso un ristorante insieme agli amici. Dopo la cena, stava passeggiando sulla strada “Grand Rue” nella città vecchia, quando la saracinesca ha ceduto. Dopo essersi staccata dal secondo piano, la finestra ha travolto in pieno la 27enne, che stava caminando sotto in quel momento.

“Ho sentito un rumore e alcune persone che urlavano. Sono uscito dal negozio, ed ho visto la ragazza stesa a terra, intorno a lei i passanti che cercavano di rianimarla“, ha raccontato un commerciante della zona ai media locali. Nonostante l’arrivo dei soccorsi, Carlotta non ce l’ha fatta, ed è morta nell’ambulanza che la stava portando in ospedale.

Dopo il tragico incidente, la procura di Gap ha aperto un’inchiesta per il reato di “omicidio involontario e messa in pericolo della vita altrui“. Le indagini, gestite dalla Questura di Briançon, avranno il compito di ricostruire quanto accaduto, ed individuare eventuali responsabilità per la morte di Carlotta. Nel frattempo il Sindaco Arnaud Murgia ha annunciato che i tecnici comunali ed i vigili del fuoco faranno dei sopralluoghi, per verificare le facciate degli edifici storici ed evitare altri crolli.