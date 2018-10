Colorado, sfondano vetrina e rubano marijuana. Era origano

Una notizia dal risvolto divertente seppur i danni che il Native Roots ha subito, sono reali e poco simpatici. Ci troviamo a Colorado Springs, dove durante la notte due adolescenti hanno deciso di derubare il negozio di marijuana per portare via un bel malloppo di droga. Una rapina che sarebbe andata anche a buon fine se non fosse per la finta droga che hanno rubato. Quei spinelli già pronti e quelle foglie essiccate di colore verde, erano in verità origano.

La rapina, filmata dalle telecamere di sorveglianza, che inizialmente ha provocato il panico tra i dipendenti e i proprietari del negozio, si è trasformata in risata al pensiero della faccia che i giovani avrebbero fatto scoprendo che quanto tenevano tra le mani era del semplice originano, e non la droga tanto ambita.

Da quanto si ipotizza, i due adolescenti non hanno tentato il furto perchè avevano problemi economici ma perchè troppo giovani per acquistarla. In Colorado infatti è la vendita di droghe leggere è legale, ma c’è un minimo di età. I due giovani ladri non avevano diritto.

La rapina finita male

I due ragazzi hanno sfondato la vetrina dopo che i dipendenti avevano chiuso il negozio finendo il loro turno di lavoro, ed entrando inosservati hanno così rubato alcuni spinelli già pronti e situati dietro al bancone, insieme a quella che a loro sembrava la marijuana che cercavano a tutti i costi. Come spiegano i dipendenti però, la vera marijuana non è situata in bella vista alla clientela, e tutto ciò che è esposto, compreso gli spinelli già pronti e confezionati, è a base di origano, per rendere l’esposizione attraente e soprattutto legale. Infatti la droga deve essere, e così è all’interno del negozio, situata in una stanza blindatissima.

I due adolescenti sono stati filmati dalle telecamere di sicurezza del negozio, e la Polizia sta cercando di identificarli.