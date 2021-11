Colorado, giovani tra i 14 e i 17 anni feriti gravemente in seguito ad una sparatoria in un parco

Vivere negli USA non è affatto semplice, considerando che le sparatorie e le uccisioni, magari vicino alla scuola o nei pressi, sono all’ordine del giorno. L’ultima è avvenuta nella giornata del 16 novembre in un parco del Colorado vicino alla scuola dove a farne le spese sono stati degli adolescenti che sono rimasti feriti gravemente. Qui cerchiamo di raccontare quei tragici momenti e cosa sia realmente successo.

La sparatoria è avvenuta intorno alle 12.45 nel Nome Park, un parco che si trova ad Aurora in Colorado, nei pressi di una scuola e che è diventata teatro di una tragedia che ha colpito diversi giovani. Ben 6 giovani, di età compresa tra i 14 e i 17 anni sono rimasti feriti e ora si trovano in condizioni gravi nei vari ospedali della zona.

Uno dei giovani è stato operato d’urgenza ed è stato salvato in tempo grazie all’intervento di un agente di polizia che gli ha applicato un laccio emostatico. In questo momento, l’istituto scolastico, dove è avvenuta la sparatoria è in un perimetro sicuro, sebbene siano ancora in cerca del responsabile o dei responsabili dal momento che potrebbero essere più di uno.

Grandissimo spavento fra tutti, compreso insegnanti e studenti. In base a quanto riporta Vanessa Wilson, capo della Polizia di Aurora, non si conoscono le cause e potrebbe anche essere una sparatoria dovuta a una gang, anche se non si hanno indizi in merito. Secondo le prime informazioni, i responsabili sono fuggiti a piedi oppure in auto.

Attualmente la zona è presidiata e sono al vaglio i controlli delle telecamere di sicurezza per capire chi siano i responsabili di questa sparatoria. La sparatoria avvenuta in Colorado si somma a moltissime altre avvenute nei mesi scorsi, come quella a Boulder al supermercato del mese di marzo che ha causato la morte di 10 persone. Nel marzo del 2012, la città di Aurora è stata teatro di un massacro consumatosi in un cinema dove 12 persone sono morte e più di un centinaio ferite.

Soltanto quest’anno negli USA vi sono state ben 626 stragi avvenute con armi da fuoco.