Ci sono tragedie che colpiscono al cuore, soprattutto quando le vittime sono bambini, esseri indifesi e innocenti. Capita che dei genitori salutino il proprio figlio prima di andare a scuola, certi di rivederlo il pomeriggio quando torna a casa. Purtroppo non succede così in Colombia dove uno scuolabus è caduto da una scogliera causando la morte di 6 bambini. Qui proviamo a ricostruire cosa è successo.

Nella giornata di martedì 22 marzo, in Colombia, è accaduta una immane tragedia che ha causato la morte di 6 bambini e di 12 feriti per via dello scuolabus precipitato dalla scogliera. Il fatto è accaduto nel nord est del paese quando gli studenti stavano tornando a casa da scuola e l’autobus è uscito fuori di strada rotolando lungo una scogliera.

È stato proprio il sindaco, José Remember Rojas, a dare notizia dell’immane tragedia accaduta, noin fornendo ulteriori dettagli riguardo la dinamica dell’incidente. La notizia è stata diramata anche su Twitter dove Mauricio Aguilar, il governatore del dipartimento di Santander, luogo dell’impatto, ha digitato queste parole: “Purtroppo devo confermare l’incidente con lo scuolabus sulla strada Laguna de Ortices-San Andres, dove sono morti 6 minori e ci sono più di 15 feriti”.

Le immagini pubblicate sui social e il video mostrano le terribili condizioni dello scuolabus che ha il tetto completamente scoperchiato e staccato e diversi sedili spostati. In Colombia gli incidenti stradali sono tra le prime cause di morte. Si stima, infatti, che solo nel 2021, ci siano stati più di 7200 morti a causa degli incidenti stradali.

I feriti sono stati trasportati negli ospedali vicino al luogo della tragedia. Non si sa con esattezza la dinamica della tragedia, ma ci sono al lavoro diversi funzionari in modo da capire bene come sia andata questo incidente terribile che ha lasciato tutti sgomenti e atterriti.