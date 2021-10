Cleo Smith è scomparsa da quasi una settimana. Di questa splendida bambina di 4 anni si sono perse le tracce mentre si trovava con la famiglia al campeggio costiero Blowholes a Macleod, vicino a Carnarvon, nel nord dell’Australia occidentale.

Il governo australiano, col passare dei giorni, ha deciso di offrire una ricompensa di 1 milione di dollari, pari a 750 mila euro, a chiunque, fornendo informazioni, aiuti al ritrovamento della piccola.

L’ ipotesi della polizia

La polizia è convinta che la bambina sia stata rapita, dato che la tenda, nella quale dormiva con i genitori e la sorellina è stata trovata aperta e dato che del suo sacco a pelo non vi è più nessuna traccia. Il premier Mark McGowan ha detto che tutti i pensieri degli australiani sono con la famiglia di Cleo, durante questi momenti decisamente difficili.

Lo stesso premier ha, poi, aggiunto, che tutti stanno pregando per un risultato positivo, facendo si che la polizia abbia tutto ciò di cui ha bisogno per risolvere questo caso che, effettivamente, è avvolto dal mistero e presenta molti punti interrogativi. Proprio per sostenere la polizia, il governo ha offerto quest’ingente ricompensa.

La scomparsa di Cleo

Secondo quanto riportato dalla Bbc, Cleo è andata a dormire venerdì sera con i suoi genitori ma, al loro risveglio, la mattina dopo, risultava scomparsa. La madre della piccola, Ellie Smith, in una conferenza stampa, ha raccontato di averla vista l’ultima volta all’1:30 di mattina, quando si è alzata per bere dell’acqua.

I genitori l’hanno cercata a piedi e in auto, chiamando poi la polizia quando si sono resi conto che lei non c’era. L’unica cosa di cui hanno bisogno è che la loro bambina torni a casa. Speriamo che presto il loro desiderio possa avverarsi e che Cleo venga riportata dalla sua famiglia che la aspetta a braccia aperte.