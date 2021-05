Città del Messico, crolla ponte della metropolitana: almeno 20 morti

Un terribile incidente si è verificato a Città del Messico, capitale dell’omonimo stato sudamericano. Infatti, secondo quanto riferiscono i media internazionali, un ponte che ospitava i binari della metropolitana si è spezzato in due trascinando giù il convoglio che stava passando sopra. Il crollo è avvenuto intorno alle ore 22:30 ora locale. Al momento le autorità stanno cercando di stabilire che cosa possa esssere accaduto.

Il convoglio apparteneva alla linea 12 e a bordo c’erano numerosi passeggeri. Alcuni vagoni sono caduti in strada, colpendo le auto che stavano transitando proprio sotto al ponte. Una parte del treno è rimasta penzoloni nel vuoto: i passanti, vedendo la scena, hanno chiamato immediatamente i soccorsi, giunti sul posto a sirene spiegate. Sono immagini terribili quelle che sono state diffuse sui social e dalle televisioni messicane. Il Paese è sotto choc.

Almeno 20 morti e decine di feriti

Pare gravissimo il bilancio dell’incidente. Le fonti di informazione messicane parlano di almeno 20 morti e decine di feriti. Un filmato pubblicato dall’emittente televisiva Milenio TV mostra il momento del crollo della struttura. Il treno si trovava nei pressi della stazione di Olivos: tutto sembrava procedere normalmente, ma all’improvviso vi è stato il cedimento strutturale.

Sulla vicenda è intervenuta la sindaca di Città del Messico, Claudia Sheinbaum, la quale ha parlato con i giornalisti che si sono recati sul luogo della tragedia. La prima cittadina si è detta sconvolta da quanto accaduto, per questo l’amministrazione comunale aprirà un’inchiesta per verificare eventuali responsabilità.

Sarebbero una settantina le persone rimaste ferite: di queste 34 sono state trasportate in ospedale in quanto necessitano di cure. Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente ulteriori dettagli su questa tragedia che ha colpito il Messico. I soccorritori continuano a lavorare sul posto per rimuovere le macerie, questo anche per trovare altre eventuali vittime.