Un camionista ha seguito le sue indicazioni sbagliate del suo GPS ed è finito per rimanere sospeso con il suo tir sul bordo di una scogliera alta 100 metri per tre giorni, prima di essere soccorso.

Questo episodio, immortalato da scatti che rasentano il surreale, è accaduto nella città di Changzhi, nella provincia dello Shanxi, nel nord della Cina, il 1gennaio, quando un camion merci stava cercando di passare attraverso una stretta strada di montagna, ma le sue dimensioni si sono rivelate essere troppo grandi.

La ricostruzione dell’accaduto

Sui social è stato condiviso un video dove si vede la posizione del veicolo mentre i soccorritori cercano di rimetterlo in strada: il soccorso di tre pesanti rimorchi è terminato dopo tre giorni di duro lavoro. L’uomo ha spiegato di essere finito su quella strada perché il suo sistema di navigazione satellitare non era adatto ai veicoli pesanti. Quando si è reso conto che non poteva andare oltre e nemmeno tornare indietro, era ormai troppo tardi. Cercando di indietreggiare e uscire dalla strada estremamente pericolosa, perchè in discesa, il tir è scivolato e si è schiantato contro il parapetto della strada.

Di conseguenza, le gomme anteriori erano oltre il parapetto, così come l’intero lato destro dell’abitacolo del veicolo. Fortunatamente, l’autista e il suo collega sono riusciti a uscire illesi dal camion e ad allontanarsi.L’incidente ha causato il blocco totale della strada fino al 4 gennaio, quando, secondo le autorità, è stato ripristinato il suo normale funzionamento.

Una terribile disavventura, quella vissuta dall’autista e dal suo collega, che si sarebbe potuta tradurre in un tragico epilogo con tanto di volo nel vuoto e decesso. Per fortuna o per miracolo, i due sono usciti illesi dal mezzo particolarmente ingombrante con il quale stavano cercando di passare su una strada di montagna che si è rivelata troppo stretta.