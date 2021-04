Cosa ne pensa l’autore

Caterina Lenti - Che male hanno fatto queste innocenti vittime per morire così atrocemente, per essere accoltellati brutalmente? Non ci sono davvero parole per descrivere tragedie simili, piuttosto frequenti in Cina. Mi auguro con tutto il cuore che il 29enne che ha commesso questi atroci omicidi venga messo in carcere e ne vengano buttate via le chiavi!