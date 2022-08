Cosa ne pensa l’autore

Anna Santini - La loro enorme felicità si è trasformata in enorme dolore. Non possiamo immaginare quanto debba essere doloroso per la sposa. Magari un secondo prima, lei e il suo fidanzato stavano parlando del loro matrimonio e attendevano con impazienza la loro futura vita insieme, ed è bastato un fulmine a mandare i loro sogni in frantumi.