Una storia che potrebbe lasciarci increduli, quella che arriva dalla Cina. Qui la Guangxi Beibu Gulf Airlines è stata costretta a cancellare uno dei suoi voli tra Wifang e Haikou a causa di un “piccolo”incidente di percorso che, in realtà, proprio piccolo non è, dato che avrebbe potuto avere un epilogo drammatico.

Un passeggero, infatti, ha gettato alcune monete all’interno del motore del velivolo, fermo sulla pista del decollo. Gli altri passeggeri, notando il gesto, hanno immediatamente allertato l’equipaggio, segnalando chi lo ha commesso, che si è giustificando dicendo che il suo era solo un modo benaugurale di benedire il viaggio.

L’accaduto

I 148 passeggeri, purtroppo, sono stati evacuati e costretti a rimandare la loro partenza, mentre il responsabile di questo episodio è stato condotto negli uffici di polizia per essere interrogato e rischia ora 5 giorni di carcere. La sua versione dei fatti è stata di tutt’altra natura, giustificandosi con le buone intenzioni.

Essendo di fede buddista, l’uomo, profondamente credente, ha dichiarato di aver lanciato delle monetine nel motore aereo, credendo di garantire, in quel modo, la sicurezza del velivolo. Peccato. però, che il rinvenimento nel motore di ben 8 monetine, ha scongiurato gravi danni alle pale o l’esplosione di un incendio.

Nonostante il fenomeno possa apparire insolito, è molto comune, negli aeroporti cinesi, dove diversi passeggeri vengono sorpresi a lanciare monete per ingraziarsi la sorte e garantire la sicurezza dei voli in partenza. Nel 2019, ad esempio, la compagnia aerea Lucky Air ha citato in giudizio un altro cinese per aver compiuto questo gesto sconsiderato. Anche in questo caso nessuna fortuna per il volo: stesso destino, cancellato e 162 passeggeri rimasti a terra.

L’aereo evacuato, in questo caso, è ripartito al mattino successivo e la compagnia aerea ha ricordato ai passeggeri, tramite altoparlante, che tutti devono rispettare le leggi e le regole dell’areoporto, non mettendo in atto comportamenti che possano compromettere la sicurezza dei voli e dei passeggeri pronti a imbarcarsi.