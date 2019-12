Cina: nasce in laboratorio il primo ibrido maiale-scimmia

Arriva da un laboratorio di Beijing in Cina la notizia della nascita di un ibrido tra maiale e scimmia. “Si tratta della prima volta che si riporta la nascita di questo tipo di Chimera di scimmia e maiale“, ha detto il ricercatore Tang Hai del Laboratorio di cellule staminali e biologia riproduttiva di State Key.

I due maialini, dall’aspetto normale nonostante una parte delle loro cellule fosse derivata dalle scimmie cynomolgus, sono morti entrambi ad una settimana dalla nascita. Hai ed il suo team hanno geneticamente modificato cellule di scimmia cynomolgus monkey per produrre una proteina fluorescente di nome GFP.

Questo ha consentito ai ricercatori di rintracciare le cellule e i loro discendenti. Hanno poi derivato cellule staminali dalle cellule modificate e le hanno iniettate negli embrioni di maiale cinque giorni dopo la fertilizzazione. Da questo esperimento sono nati un totale di dieci maialini, ma di questi solo due erano chimere di maiale e scimmia.

Gli scienziati affermano che non è chiaro perché i due maialini siano morti dopo una settimana, ma dato che anche tutti gli altri mailaini non geneticamente modificati nati insieme a loro sono morti, credono che il problema sia stato dovuto al processo di fertilizzazione in vitro, che ha minor chance di successo nei maiali rispetto agli umani.

Il materiale genetico proveniente dalle scimmie si trovava nel cuore, fegato, milza, polmoni e pelle dei due animali, ma con una proporzione bassa, cioè tra una cellula su mille e una cellula su 10mila. Il prossimo passo per il team sarà quello di cercare di aumentare la percentuale di cellule di scimmia, fino ad arrivare a creare un maiale che abbia un organo completamente di scimmia al suo interno.

La ricerca, che ha impiegato oltre 4mila embrioni per riuscire a far nascere i due maialini, ha lo scopo ultimo di tentare di far crescere organi umani negli animali per i trapianti.