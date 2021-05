Alle 7:00 locali del 15 maggio (l’1:00 in Italia) la sonda cinese Tianwen-1 ha toccato il suolo di Marte dopo 295 giorni di viaggio nel cosmo. Si tratta di un evento importante, in quanto è la prima volta che un Paese asiatico riesce a raggiungere la superficie del “Pianeta Rosso”. Il lancio della sonda era avvenuto il 23 luglio 2020 dalla base di Wenchang, nella provincia di Hainan. A trasportare la sonda e il rover lontano dalla Terra ci ha pensato un razzo long march-5.

Il 10 febbraio di quest’anno la Tianwen-1 è entrata nell’orbita di Marte. Dopo più di tre mesi di preparativi in orbita, la sonda ha cominciato a scendere sul suolo marziano attraversando la sua atmosfera. Ci sono stati i soliti “nove minuti di ignoto”, un lasso di tempo in cui gli oggetti che si preparano ad atterrare sul suolo marziano non inviano alcun segnale agli scienziati. C’è infatti un naturale ritardo nelle comunicazioni tra il nostro pianeta e e il rover posizionato sulla superficie di Marte.

Atterraggio perfetto

Durante la fase di atterraggio è andato tutto per il verso giusto. Il rover ha toccato il suolo nella parte meridionale della piana di Utopia Planitia. La notizia è stata confermata anche dal Global Times e dalla China National Space Administration. L’agenzia spaziale cinese ha pubblicato un post su Twitter con cui festeggia l’avvenuto atterraggio sul “Pianeta Rosso”.

Il rover Zhurong trasportato dalla sonda pesa 240 chili ed è alimentato ad energia solare. Oltre ad essere dotato di alcune telecamere, che riprendono costantemente il territorio di Marte, c’è una sofisticata strumentazione che permette di studiare la topografia, la geologia, la struttura del suolo, i minerali, i tipi di roccia e l’atmosfera nell’area.

Grazie a queste informazioni che il rover raccoglierà, forse potremo scoprire nuove curiosità e segreti sulla storia di Marte. Gli esseri umani hanno cercato spesso su questo pianeta tracce di vita, anche passata. Per composizione del suolo, infatti, il “Pianeta Rosso” è molto simile alla Terra. Si pensa che sotto terra ci sia acqua allo stato liquido, e che un tempo Marte abbia potuto ospitare qualche forma di vita.