Cina: la donna dalle ciglia più lunghe al mondo, misurano 20 centimetri

Nel 2016 una donna cinese entrò nel Guinness dei Primati grazie alla crescita incredibile delle sue ciglia, che misuravano ben 12.5 centimetri e furono elette le più lunghe al mondo. Adesso You Jianzia, che abita nella città Changzhou nella Cina meridionale, ha infranto il suo stesso record, registrando una nuova misurazione incredibile.

Adesso le ciglia più lunghe al mondo misurano 20,5 centimetri, arrivando quasi al doppio rispetto alla registrazione precedente di cinque anni prima, e superano le sue guance fino ad arrivare quasi alla sua mascella.I dottori non sanno dare una spiegazione scientifica alla smisurata crescita delle ciglia della donna, ma You non ha dubbi al riguardo, sostenendo che si tratta di un dono di Buddha in seguito al periodo di un anno e mezzo che la donna ha trascorso nelle montagne in un ritiro spirituale nella natura.

“Mi sono resa conto per la prima volta che le mie ciglia stavano crescendo nel 2015“, ha raccontato la Jianzia, “continuano a crescere lentamente, diventando sempre più lunghe“. La donna svela di aver consultato dei professionisti medici per capire cosa stesse succedendo, ma nessuno è riuscito a spiegare il fenomeno.

“Ho provato a cercare anche ragioni scientifiche come la genetica, ma nessuno nella mia famiglia ha ciglia lunghe come le mie“. Dopo non aver trovato risposte soddisfacenti dalla scienza, You è arrivata alla conclusione che si tratti di un intervento divino. “Continuavo a chiedermi come mai avessi ciglia così lunghe, poi mi sono ricordata che ho passato oltre 480 giorni nelle montagne anni fa. Mi sono detta che le mie ciglia devono essere un dono di Buddha“.’

La donna sostiene che le ciglia la fanno sembrare più giovane e l’hanno fatta diventare più forte. Nonostante i 20 centimetri di lunghezza, You sostiene che non sono per lei un problema nella vita quotidiana, ma che le fanno addirittura risparmiare tempo nel trucco. “Grazie a loro, non devo mettermi l’ombretto o l’eyeliner. Sono le mia ciglia lunghissime il mio eyeliner“.