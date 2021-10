Cosa ne pensa l’autore

Federico Sanapo - Queste notizie ci devono far capire che il Covid è una malattia che è ancora presente tra noi, e per questo bisogna essere molto prudenti. La vaccinazione da sola non basta per limitare i contagi, per cui bisogna ancora utilizzare le mascherine e adottare misure di distanziamento sociale. Solo così potremo uscire presto dall'emergenza sanitaria.