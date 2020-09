Cina, folle corsa per 20 km con l’ex marito sul parabrezza

Deve averla combinata davvero grossa l’ex marito protagonista di questa bislacca e assurda vicenda. Quello che stiamo per raccontarvi è accaduto in Cina e mai prima d’ora, almeno così pensiamo, si è mai sentita una notizia tanto incredibile che poteva sicuramente finire in tragedia, ma per fortuna il peggio è stato evitato.

Non si conoscono bene i motivi che hanno scatenato una reazione tanto estrema, sta di fatto che dopo un litigio – sicuramente molto animato – la donna ha pensato bene di percorrere un pezzo di strada – ben 20 km – con il marito aggrappato al parabrezza sotto una pioggia torrenziale e intorno macchine e camion a tutta velocità.

La folle corsa con l’ex marito aggrappato al parabrezza

La scena è stata ripresa sia dall’interno dell’abitacolo dell’auto che trasportava il malcapitato, sia dalle altre macchine che si trovavano davanti ad una situazione surreale e, per questo motivo, hanno voluto immortalare ciò che non si vede certo tutti i giorni. Così, sotto una pioggia torrenziale e un traffico ad alta velocità, l’ex marito cercava in tutti i modi di reggersi al parabrezza per non cadere nel traffico e rischiare di rimetterci la vita.

La moglie, presumibilmente molto infastidita, ha fermato l’auto guidata dall’autista solo dopo 20 km, considerando quella distanza una giusta punizione per le malefatte dell’ex marito. A quanto risulta da quel poco che è emerso, il tutto sarebbe derivato dal fatto che la donna non aveva la benché minima intenzione di iniziare una discussione con l’uomo e così ha dato ordine al suo autista di partire.

Non si sarebbe aspettata di certo che l’ex marito saltasse letteralmente sull’autovettura, così come invece è stato, ma comunque non ha voluto fermarsi e all’uomo non è rimasto altro da fare che aggrapparsi il più possibile al parabrezza per non cascare rovinosamente a terra.

Nel video apparso sul web, oltre alla ripresa nell’abitacolo e a quella di un’altra autovettura, si vede anche un fotogramma della fine di questo viaggetto non proprio confortevole. La folle corsa termina con l’uomo ancora sul cofano dell’auto, bagnato fradicio ed esausto, sicuramente per lui sarà stato un viaggio indimenticabile.