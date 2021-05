Nella giornata di ieri 14 maggio la città di Wuhan è stata devastata da ben due tornado. Secondo quanto riferiscono i media internazionali, l’estremo fenomeno meteorologico ha interessato in modo particolare il capoluogo dell’Hubei, Wuhan appunto, e l’area di Suzhou, vicino a Shanghai. In totale il passaggio della forte tromba d’aria ha provocato 10 morti, tra cui 6 a Wuhan e 4 a Suzhou. Venti di oltre 200 chilometri orari hanno devastato le aree colpite. Una grande gru è caduta su un cantiere edile, piegata in due dalla forza del vento.

In totale oltre 26.000 abitazioni sono rimaste senza corrente, mentre una trentina di case sono crollate e 400 sono rimaste danneggiate. Le autorità hanno spiegato che i due tornado hanno attraversato la Cina centrale e orientale. I feriti sono stati oltre 300. Soltanto a Wuhan sono rimaste ferite 200 persone. Scene apocalittiche si sono registrate nella regione dell’Hubei, con interi tratti cittadini distrutti dalla forza del vento. Sono impressionanti le immagini che arrivano dalla Cina.

Devastazione totale

I tornado hanno colpito la zona di Wuhan intorno alle ore 20:39 di venerdì 14 maggio (le 14:39 in Italia). Fonti cinesi affermano che la forza dei venti è stata di 23,9 metri al secondo. Al momento sono tutti in fase di valutazione i danni provocati dalla tempesta, ma si teme che questi ultimi siano davvero ingenti.

La Rai ha pubblicato alcune foto del disastro sul suo sito online: in una delle immagini si vedono i soccorritori che tentato di trovare persone sotto le macerie di un edificio. Alcuni pesanti container sono stati rovesciati dalla forza del vento come fossero fogli di carta. In Cina tali fenomeni non sono rari.

All’inizio di questo mese, una violenta tempesta ha ucciso 11 persone vicino la città di Shangai. Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente ulteriori dettagli su quanto accaduto a Wuhan e Suzhou. La popolazione è rimasta sgomenta quando ha visto abbattersi i due tornado sulla zona.