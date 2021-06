Negli scorsi giorni era circolata la notizia, adesso confermata, di alcuni danni alla centrale nucleare cinese di Taishan, città situata nel Guangdong. In queste ore il Ministero dell’Ambiente e dell’Amministrazione nazionale per la sicurezza nucleare cinesi, hanno spiegato che nell’impianto in questione si sarebbero danneggiate 5 barre di combustibile. Si tratta, secondo quanto spiegano da Pechino, di un episodio che non desta particolari preoccupazioni, anche perché sarebbe avvenuto “nell’intervallo consentito” per le centrali nucleari. Non c’è quindi un pericolo di fuga radioattiva.

L’aumento di radioattività era stato già segnalato, ma ora la Cina ha ammesso “una piccola quantità” di danni alla centrale. L’aumento delle radiazioni si sarebbe verificato nell’unità 1 dell’impianto. Il Governo cinese ha spiegato quindi che a causa di fattori incontrollabili, come produzione, trasporto e carico, “è inevitabile una piccola quantità di danni alle barre di combustibile”. Le autorità stanno procedendo a monitorare la situazione.

Nessuna perdita

Il Ministero dell’Ambiente ha provveduto già a verificare che non ci siano state perdite radioattive. Questo lo si evincerebbe anche dal livello di quantità di radiazioni presenti intorno alla centrale, che sono assolutamente nella norma. L’allarme sulla presunta fuga radioattiva o comunque di danni alla centrale nucleare di Taishan era partito dalla Francia.

Infatti, l’azienda francese che ha partecipato alla costruzione dell’impianto, negli scorsi giorni avera riferito “dell’aumento della concentrazione di alcuni gas nobili nel circuito primario del reattore n.1” – così recitava la nota inviata ai media nazionali dall’azienda d’Oltralpe. A dare per prima la notizia era stata la Cnn.

Secondo quanto riferisce SkyTg24, fra i gas cosiddetti “nobili” o rari, ci sono l’argon, l’elio, il krypton, l’argon o il neon. “La presenza di alcuni gas nobili nel circuito primario – precisa la società – è un fenomeno noto, studiato e previsto dalle procedure di gestione dei reattori”. Nelle prossime ore potranno conoscersi ulteriori dettagli su questo episodio.