Una terribile tragedia ha scosso in queste ore la Cina. A Ezhou, nella provincia di Huabei, il ponte che passava sopra un’autostrada è improvvisamente crollato proprio mentre stavano transitando alcuni veicoli, per la precisione tre camion. Nella strada sottostante l’infrastruttura stava pasando invece una macchina. All’improvviso, e per cause ancora tutte in corso di accertamento, il ponte ha ceduto parzialmente ed è crollato.

Il bilancio sarebbe di quattro morti e otto feriti. Per ora le informazioni che giungono dalla Cina sono ancora tutte molto frammentarie. Quando il ponte crollato sopra l’infrastruttura si trovavano anche degli operai che stavano effettuando dei lavori. Le autorità locali non hanno fatto sapere dove si trovassero le vittime al momento del crollo. Sono impressionati le immagini che hanno diffuso i giornali cinesi e internazioanli, che mostrano la sezione del ponte completamente crollata insieme ai veicoli.

Indagini in corso

Sul luogo del fatto di cronaca sono immediatamente intervenuti i soccorsi. Le ambulanze hanno trasportato i feriti presso il più vicino ospedale, mentre le forze dell’ordine e i Vigili del Fuoco cinesi hanno messo in sicurezza l’area e cominciato a rimuovere le macerie. Ci vorranno giorni per capire che cosa sia accaduto.

Secondo quanto riferisce New Notizie l’automobile che stava transintando sotto al ponte non è riuscita ad evitare l’impatto. La notizia del crollo del ponte è stata dall’agenzia Xinhua. L’autostrada è stata chiusa al traffico in via del tutto provvisoria e fino a quando non si liberarà la carreggiata dalle macerie.

Tra l’altro non è la prima volta che un ponte cade in Cina. Era successo già a ottobre del 2019, quando un cavalcavia crollò nel centro della città di Wuxi, nella provincia cinese di Jiangsu, a nord di Shanghai. In quel caso il disastro provocò numerose vittime e molte persone rimasero ferite visto che il crollo si verificò nel pieno centro della città.