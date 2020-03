Cina: confermato un calo dei contagi da Coronavirus

Cosa ne pensa l’autore

Laura Filippi - La situazione in Cina, che conta una diminuzione dei contagi da Coronavirus, dovrebbe fare da monito in merito all'importanza di un'adeguata quarantena, avvertenza che molti faticano a comprendere del tutto. Resta comunque preoccupante la situazione dei contagi a livello globale, che risulta in continuo aumento e che sembra non voglia risparmiare nessun Paese.