Ascolta questo articolo

In Cina, dove vi è stato l’epicentro del Covid, la situazione continua a essere incandescente e preoccupante. Sono ancora diversi i soggetti affetti da questa patologia e le regole imposte dal governo sono terribili. Si parla di tolleranza zero con continue critiche e discussioni che sfociano su Internet, nei social media, come è successo ultimamente a una ragazzina di 14 anni, il cui padre ha denunciato la situazione sul suo account.

In Cina sono terribili le condizioni degli ospedali e anche la situazione dei bambini che, a 7-8 anni, perché contagiati dal Covid, sono in isolamento e allontanati dalle famiglie. La stessa sorte è toccata a una ragazzina di 14 anni che è stata allontanata e separata dalla famiglia per averlo contratto. In base a quanto ricostruito la BBC, la ragazzina sarebbe morta per le cure mediche che non le sono state somministrate, nonostante i familiari le abbiano sollecitate.

Alla BBC hanno anche raccontato il dramma di quattro famiglie cinesi, molto preoccupate della situazione in cui versano i loro bambini e bambine che sono stati appunto separati e inserite in strutture specializzate. Queste famiglie si dicono molto preoccupate dall’assenza di cure che è loro riservata e la loro apprensione è ulteriormente cresciuta dopo il caso della 14enne che è stata allontanata dal padre presente nello stesso centro.

Guo Jinjin è morta martedì 18 ottobre con il padre che lancia pesanti accuse all’ospedale che non avrebbe fatto nulla per salvarla. Il padre della ragazzina, Guo Lele, su Douyin, la versione cinese di TikTok, ha raccontato e accusato il personale ospedaliero. Lancia anche un appello affinché le autorità di Pechino e tutti gli altri enti competenti indaghino.

La 14enne è stata ricoverata venerdì 14 ottobre, ma nella giornata di domenica, le sue condizioni di salute sono notevolmente precipitate. Sempre secondo il racconto del padre, avrebbe cominciato ad avere le convulsioni e tremolii. La situazione non era stata menzionata da nessun media proprio per non creare apprensione durante il Pcc che si è tenuto proprio domenica 16 ottobre a Pechino.