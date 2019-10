Cile, coprifuoco totale: non succedeva dai tempi di Pinochet

Cosa ne pensa l’autore

Marilena Carraro - Mi pare così strana la disponibilità ad ascoltare la gente di Piñera, tanto che suscita in me la domanda: come mai la gente reagisce se sa di essere solitamente ascoltata? Forse questa volta era necessaria la voce "grossa", quella che si fa potere se gridata assieme. Auguro a questo paese di "stare" nella democrazia e nella pace, e di non lasciarsele portare via.