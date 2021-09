Nel giorno delle dimissioni, il Vaticano parlò di motivi personali, senza entrare nel dettaglio. Da poche ore, tuttavia, il motivo del ritiro del vescovo spagnolo Xavier Novell sembrerebbe chiaro.

Novell , noto in Spagna per le sue posizioni antiabortiste, contro i gay e a favore della secessione della Catalogna, con in passato anche un incarico come esorcista, si è innamorato di una scrittrice di romanzi erotici a tinte sataniche.

L’accaduto

Ritenuto fino a pochi mesi fa una delle figure di maggiore spicco del mondo ecclesiastico spagnolo, dato che al cuore non si comanda, ha deciso di rassegnare le dimissioni e se la notizia, di per sè, potrebbe non fare scalpore, dato che non è la prima volta che accade che un religioso decida di spogliarsi dell’abito talare per amore, a incuriosire, stavolta, è il fatto che il monsignore abbia deciso di fidanzarsi con una scrittice di romanzi erotici a sfondo anche satanico, Silvia Caballor, psicologa 38enne, divorziata, autrice di libri come “L’inferno della lussuria di Gabriel”.

Novell ha inviato a Papa Francesco la richiesta di dimissioni, che è stata accolta il 23 agosto, spiegando la sua scelta per “motivi strettamente personali”. Il sito Religion Digital e, subito dopo, altri giornali spagnoli, tra cui El Pais, hanno rivelato la vera ragione. La diocesi spagnola ha rifiutato di fornire dettagli , mentre la stampa iberica ha iniziato ad approfondire la storia, pubblicando diversi dati su quella che sarebbe la nuova vita dell’ex vescovo 52enne con l’autrice 38enne di romanzi noti in Spagna per le loro trame erotiche e temi forti.

Secondo Religion Digital, avrebbe detto a persone a lui vicine: “Mi sono innamorato di una donnam per la prima volta in vita mia, e voglio fare le cose per bene”.Da parte sua, la diocesi di Solsona “continua a pregare per il vescovo con tutta la speranza riposta nel Signore”.Novell fu nominato vescovo di Solsona da papa Benedetto XVI il 3 novembre 2010 er era il più giovane vescovo di Spagna e l’ottavo al mondo.