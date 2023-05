Chitarra distrutta sul palco da Kurt Cobain venduta all’asta per 600mila dollari

Sono passati ormai quasi 30 anni dalla scomparsa di Kurt Cobain, ma la sua figura continua ad affascinare i fan ed i collezionisti di cimeli del mondo della musica. Lo testimonia il fatto che una chitarra rotta dal cantante sia appena stata battuta all’asta per la cifra strabiliante di quasi 600mila dollari.

La chitarra elettrica, del marchio Fender Stratocaster e distrutta dalla leggenda della musica, è stata messa all’asta sabato scorso, e la casa d’aste Julien’s Auctions riporta che è stata venduta per 595mila dollari, quasi 10 volte la sua stima originale di 60mila dollari. La chitarra era stata distrutta sul palco da Cobain durante il tour dell’album “Nevermind” dei Nirvana, uno dei più famosi ed amati dai fan.

Oltre ad essere stata suonata da Kurt prima di essere da lui distrutta, la chitarra, riassemblata ma non funzionante, è stata autografata da tutti e tre i membri dei Nirvana, che oltre a Cobain includevano Krist Novoselic e Dave Grohl. Inoltre include una dedica a Mark Lanegan degli Screaming Trees scritta da Cobain che legge: “Ciao Mark! Con amore, il tuo amico, Kurdt Kobain / Rockstar in rovina“.

La chitarra presenta anche la scritta “Boddah Lives“, in riferita all’amico immaginario d’infanzia di Cobain, ed era contenuta in una custodia rigida nera con “Abort Christ” scritto sulla parte superiore in stampatello bianco. La chitarra è inoltre dotata cinturino bianco marcato Ernie Ball.

Tra gli altri cimeli messi all’asta sabato, una scaletta per la loro esibizione del 17 aprile 1991 all’OK Hotel di Seattle, Washington, venduta per oltre 50mila dollari, 12 volte la sua stima originale di 4mila dollari. Ritenuta scritta a mano da Grohl, la scaletta è resa ancora più speciale in quanto segnava l’esibizione di debutto del loro leggendario singolo rivoluzionario, “Smells Like Teen Spirit“, prima della sua uscita nel novembre 1991.