Chi erano le Reali europee prima di diventare principesse

Non solo la chiacchieratissima, negli ultimi tempi, moglie del Principe Harry, ma anche tante altre Regine e Principesse, prima di convolare a nozze facevano altri lavori. Una delle prime sovrane “comuni”, oltre a Grace di Monaco, attrice indimenticabile, è stata Silvia di Svezia. La donna, nata come Silvia Renata Sommerlath, faceva l’interprete. Durante le Olimpiadi di Monaco, nel 1972, all’età di 29 anni, conobbe Gustavo di Svezia con il quale convolò a nozze nel 1979. L’evento, avvenuto nella cattedrale di Stoccolma, diede alla coppia tre figli.

Sofia Kristina Hellqvist, invece, moglie del Principe Carlo Filippo di Svezia, ha svolto diversi lavori prima del matrimonio: commessa, cameriera, showgirl e modella di intimo. Non avrebbe mai lavorato come pornostar, però, sebbene questa voce sia stata sulle pagine di gossip per molto tempo. I tempi piccanti firmati Las Vegas sono ormai lontani: nel 2015 ha sposato il Principe, diventando mamma di due bambini.

Un’altra futura Regina scandinava è Mette-Marit di Norvegia, di 46 anni. La donna, considerata una punk ribelle, era un’ex compagna di uno spacciatore di droga ed una mamma single; poi ha incontrato e sposato, 17 anni fa, il Principe ereditario Haakon, ed ha acquisito le buone maniere che si confanno ad una Principessa.

Maxima d’Olanda è l’unica Regina d’Olanda nata al di fuori del continente europeo: la donna, nata a Buenos Aires nel 1971, ha conosciuto il Principe Guglielmo Alessandro nel 1999. Maxima, figlia di un ministro argentino, lavorava a Siviglia come consulente in una società finanziaria, quando si innamorò di un uomo che si presentò semplicemente come Alexander. Quando l’uomo confesso, la futura Regina, scoppiò a ridere, credendo ad uno scherzo.

Mary di Danimarca, invece, era una marketing manager. La donna, nata in Tasmania nel 1972, ha conosciuto il Principe Fredwrik in un pub a Sidney. Anche per lei un primato: diventerà la prima Regina danese di origine australiana. Un’ultima storia celebre vede protagonista Letizia di Spagna: la donna era una delle giornaliste più famose della tv spagnola, quando conobbe il Principe Felipe. Il 31 Ottobre 2003 condusse il suo ultimo telegiornale.