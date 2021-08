Charlene di Monaco di nuovo con la famiglia dopo 3 mesi lontani, le foto della riunione

Dopo diversi mesi di lontananza, la Principessa Charlene di Monaco si è riunita col marito ed i figli. Ad annunciare la riunione della famiglia è stata la stessa Charlene, che ha postato sul suo profilo Instagram ufficiale le foto che la ritraggono di nuovo insieme ad Alberto ed i gemelli Jacques e Gabrielle, di sei anni.

La 43enne era stata avvistata per l’ultima volta a Monaco lo scorso gennaio, mentre l’ultima volta che la famiglia era stata fotografata insieme risale allo scorso giugno quando Alberto portò i figli in Sud Africa per trovare Charlene. Le immagini postate oggi dalla Principessa sono state scattate nel paese africano, e mostrano la famiglia in varie pose con la caption: “Sono così felice di avere di nuovo la mia famiglia con me“. Nelle foto la piccola Gabriella sfoggia una frangia molto particolare, spiegata da Charlene nella caption con la nota: “Gabriella ha deciso di farsi un taglio di capelli fai da te. Scusami bella mia, ho cercato di fare del mio meglio per aggiustarlo“.

La principessa, originaria di Cape Town, ha trascorso diversi mesi nel suo paese natio dopo aver contratto una “grave infezione nasale“. Due settimane fa Charlene è stata sottoposta ad un intervento di quattro ore sotto anestesia generale, ma non è stato reso noto se questa operazione fosse correlata all’infezione che l’ha tenuta lontana per ben tre mesi dalla sua famiglia.

Alberto ed i gemelli rimarranno con la Principessa, ex nuotatrice olimpica, durante il suo periodo di recupero dopo l’intervento. Non è ancora stato annunciato quanto durerà ufficialmente la loro permanenza in Sud Africa, anche se precedentemente il Palazzo aveva confermato che Charlene non avrebbe fatto ritorno a Monaco fino almeno alla fine di ottobre.

I mesi di assenza di Charlene avevano dato adito a speculazioni sullo stato del suo matrimonio con il Principe Alberto, dopo che è emersa la notizia che Alberto è stato accusato di aver avuto un figlio con un’altra donna nei primi anni della loro relazione.