Chandrayaan-2: anche l’India lancia il proprio missile sulla Luna

Cosa ne pensa l’autore

Francesco Menna - L'India ha deciso di inserire il nome del proprio Paese tra quelle pochissime nazioni che hanno messo piede sulla Luna. Potrebbe essere un modo per rilanciare un paese che spesso viene sottovalutato in quanto non al centro dell'attenzione per ciò che riguarda gli sviluppi tecnologici. Vedremo cosa riusciranno a fare nei prossimi mesi.