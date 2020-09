Cerca di schiacciare una mosca, fa esplodere la casa

Gli incidenti domestici rappresentano ancora oggi un problema di enorme rilevanza sociale, dal punto di vista economico ma anche psicologico da parte delle vittime. Gli incidenti nella propria abitazione hanno una frequenza che appare allarmante in ambito statistico. Si stima infatti che la maggior frequenza delle ferite e delle ustioni, avvenga proprio tra le mura domestiche.

Non esiste paese infatti dove non si conti una percentuale corposa di assistenza medico sanitaria, per ferite procurate in ambito casalingo. Proprio recentemente si è assistito all’ennesimo caso di incidente domestico. Questa volta il fatto è accaduto in Francia, precisamente a Parcoul-Chenaud, in Dordogna.

Il quotidiano francese “Sud Ouest” racconta di una disavventura vissuta da un anziano cittadino francese. La sera di venerdì scorso, l’anziano signore era intento a consumare la sua cena, quando è stato infastidito da una mosca che ronzava nella sua abitazione. Una volta tentate le prime manovre per scacciare l’ospite indesiderato, l’uomo è passato alle maniere forti, procurandosi una racchetta elettrica scaccia insetti.

A quel punto è iniziata una caccia alla mosca senza tregua, che però non è finita nel modo in cui ci si aspettava. Stando infatti alla ricostruzione del quotidiano francese, si apprende che l’anziano signore non si era però accorto in tempo di una fuga di gas in atto.

Questione di secondi e la conseguenza è stata inevitabile; l’elettricità emessa dalla racchetta ha scatenato una reazione esplosiva, provocando seri danni a tutta l’abitazione. La cucina è letteralmente esplosa, ed anche il tetto ha subito forti ripercussioni. L’unico aspetto positivo per l’uomo è stato quello di uscirne illeso (o quasi). Si legge infatti che lo sfortunato anziano è stato trasportato in ospedale per accertamenti, ma che ha riportato solo qualche lieve ustione.

Non resta dunque che riparare la casa dai danni provocati dalla fuga di gas; a tal proposito l’uomo trascorrerà qualche tempo in un camping vicino casa, in attesa che la sua famiglia provveda alle riparazioni