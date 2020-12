"C’è un fantasma", uomo fugge terrorizzato dall’abitazione e posta foto sui social

“C’è un fantasma”. Con questa convinzione un uomo negli scorsi giorni ha lasciato di corsa la sua casa nel Regno Unito fuggendo a più non posso. La notizia è riporta dai maggiori media britannici, come il Mirror ed è stata ripresa da alcuni giornali italiani come Leggo.it. Secondo quanto si apprende, il soggetto in questione, prima di allontanarsi dall’immobile a gambe levate, è riuscito a scattare anche una foto di quello che ha identificato come una “presenza”. La stessa foto è stata poi caricata dall’utente protagonista della vicenda sul social Reddit, dove sta facendo discutere gli internauti.

L’uomo vive in casa con altri tre inqulini, ma quando è comparso il presunto fantasma non è rientrato fino a quando non sono tornati i suoi compagni. Adesso il protagonista di questa curiosa vicenda sta anche pensando di cambiare immobile, tanto è stato lo spavento. Dalla foto pubblicata su Reddit si vede quella che sembrerebbe una testa sbucare dalla porta. Il primo scatto non è proprio chiarissimo, ma in una seconda foto pubblicata si vede quella che pare essere la sagoma di una persona.

Non tutti credono alla storia del fantasma

L’uomo ha anche raccontato di come si sia svolta tutta la vicenda. Lui era in casa da solo, gli altri coinquilini erano andati via, quando all’improvviso avrebbe udito un rumore di passi e poi lo struscio dei vestiti. A questo punto, dopo aver guardato con attenzione negli ambienti della casa, ha notato questa sagoma che si sarebbe materiallizata davanti a lui. L’autore dell’episodio ha dichiarato che ha preferito non avvicinarsi troppo, ma ha voluto fare la foto proprio per immortalare quanto accaduto.

Immediatamente suo social si sono scatenati i commenti degli utenti. Alcuni di loro affermano di credere alla storia del fantasma, mentre altri pensano che l’uomo si sia inventato tutto. Chi scredita la teoria dell’uomo ritiene che quest’ultimo abbia agito con un ritocco fotografico sul frame. La notizia è diventata virale in breve tempo, diffondendosi sia sui media che attraverso i social.

Molte persone nel mondo credono che gli edifici in cui risiedono siano infestati da oscure presenze, alcune delle quali molto cattive e che fanno continui dispetti a chi si trovi all’interno delle mura domestiche. Che questa storia sia vera o meno non spetta sicuramente a noi giudicare, ma l’uomo in questione afferma davvero di aver assistito ad un fenomeno paranormale.