Carne contaminata da listeria in Spagna: allarme mondiale e rischio per turisti in vacanza

La Spagna è una delle mete più ambite per trascorrere le vacanze estive e proprio per questo la contaminazione da listeria della carne non deve essere sottovalutata. Tutti i turisti, provenienti dall’Italia ma anche da resto del mondo, devono fare molta attenzione a ciò che mangiano. L’allarme mondiale è stato lanciato dalla nazione spagnola in quanto è la più grande contaminazione da listeria di sempre.

Inizialmente, erano circa 150 le persone contaminate e tra esse c’è anche un decesso ufficializzato. Questi sono solo numeri iniziali, perché potrebbero crescere di molto. Secondo gli ultimi aggiornamenti, però, gli attuali intossicati hanno superato i 600.

Carne intossicata: pericolo listeria in Spagna

La carne contaminata riguarda alcuni partite di carne di suino macinata e confezionata a Siviglia. La marca della carne è La Mechá. Il batterio che è la causa della diffusione di questa contaminazione si chiama Listeria monocytogenes e ha cominciato a diffondersi dalla parte meridionale della Spagna. Alcuni casi, in numero decisamente minore, sono stati riscontrati anche nel nord della Catalogna.

Per quest’ultimo contagio sono 50 i ricoverati in ospedale. C’è il potenziale rischio che, essendo la carne distribuita anche all’estero, l’epidemia possa diffondersi anche in altri Paesi. Proprio per questo sono state allertate le autorità internazionali come l’Organizzazione Mondiale della Sanità e l’Unione Europea, affinché controllino maggiormente la carne esportata.

Un altro fattore che potrebbe far registrare nuovi intossicati riguarda proprio il periodo in cui si è diffusa la listeria: nel pieno delle vacanze estive, quando la Spagna viene letteralmente invasa dai turisti.

Le informazioni che si hanno sull’unico decesso verificato riguardano una donna di 90 anni che era già malata. L’infezione da listeriosi è causata proprio dall’assunzione di cibo contaminato e i sintomi sono molto simili a quelli di una normale influenza, dunque con vomito e diarrea, e si verificano solo dopo qualche ora dall’assunzione.