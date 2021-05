Cane ruba la pallina durante una partita di golf, uomo d’affari gli spara uccidendolo

Un uomo d’affari di New York è stato arrestato, dopo che ha brutalmente ucciso un cane sul campo da golf a Río Grande a Puerto Rico. La colpa del povero animale sarebbe stata quella di aver interferito con la sua partita rubando la pallina prima che potesse entrare in buca, cosa che ha scatenato le ire dell’uomo portandolo a sparare più volte al cane con la sua 9 millimetri.

Salil A. Zaveri, consulente di marketing e vendite originario di Puerto Rico, è ora accusato di crudeltà verso gli animali dopo aver ha ucciso il cane randagio di razza mista presso il Wyndham Grand Rio Mar Resort. Sabato pomeriggio l’uomo stava per completare la buca 11 presso il campo da golf del resort quando il cane, pensando forse che si trattasse di un gioco per lui, ha rubato la pallina.

La polizia conferma che un testimone ha visto il cane prendere la palla prima che entrasse in buca. “In base a quanto raccontato dai presenti, Zaveri ha sparato al cane una volta, poi è tornato indietro ed ha sparato altri due colpi“, dice l’agente di polizia Edward Ramirez. “Poi, dopo aver sparato al cane, ha continuato la sua partita come se nulla fosse, mentre le persone che erano presenti hanno chiamato la polizia“.

Durante l’arresto, l’uomo ha provato a difendersi dicendo che il cane lo stava attaccando e che aveva sparato per paura, ma i testimoni hanno smentito questa sua ricostruzione. Zaveri è stato incriminato ed in seguito rilasciato dopo aver pagato 60mila dollari di cauzione, e per evitare che possa lasciare lo stato la polizia ha ritirato il suo passaporto e la sua patente di guida.

L’uomo sarebbe amministratore delegato della “Zaveri Consulting, LLC”, una agenzia di consulenza che promette di aiutare le compagnie a aumentare le vendite ed i profitti. La sua udienza è attualmente fissata per il 19 maggio.