Quella che arriva dalle Canarie è una notizia che in queste ore sta facendo il giro del mondo. Infatti, secondo quanto si apprende dalla stampa iberica, un UFO, o oggetto volante non identificato, è stato avvistato durante l’86esimo giorno di eruzione del vulcano Cumbre Veja, situato sull’isola di La Palma. Al momento pare che il vulcano abbia smesso la sua attività, in quanto in queste ore il vulcano pare non stia più eruttando. Gli abitanti sperano che sia la fine di un incubo.

Tornando all’avvistamento dell’UFO, Leggo Tenerife scrive sulle sue pagine social che quello accaduto non è il primo fenomeno paranormale che si verifica in questi ultimi tre mesi in cui il vulcano ha praticamente eruttato senza sosta. Dell’accaduto esiste anche un video che si trova anche su Youtube e su altri canali social. La notizia è stata ripresa da svariati media internazionali. Altri strani fenomeni inoltre, oltre agli avvistamenti di UFO, si sono verificati in questi mesi.

Facce “demoniache” tra le nuvole

Sempre Leggo Tenerife informa come, in questi ultimi tre mesi di eruzione, tra le nuvole di cenere e gas gettate in aria dal vulcano siano comparse, o almeno così è sembrato, “facce demoniache”, stesso fenomeno che si sarebbe verificato con le colate di lava. Le foto in questione hanno molto attirato l’attenzione dell’opinione pubblica.

Come già detto in apertura il Cumbre Veja ha eruttato per 86 giorni consecutivi, provocando molta apprensione tra gli abitanti, con intere zone che sono state evacuate a causa dell’eruzione. L’eruzione è iniziata lo scorso 19 settembre e adesso pare appunto essersi placata. Ma i fenomeni in questione hanno ulteriormente attirato l’attenzione sul vulcano.

Se si tratti di UFO o di altro spetterà agli scienziati dirlo. Dobbiamo precisare, inoltre, che quando si parla di UFO non per forza ci si riferisce a navicelle extraterrestri o esseri provenienti da chissà quali altri mondi. La sigla invece sta a significare appunto “oggetto volante non identificato”. Il fenomeno è studiato anche dagli scienziati di tutto il mondo.