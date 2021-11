Uno stimato e noto cardiologo interventista è morto improvvisamente nella giornata di lunedì 8 novembre. Aveva solo 52 anni. Sohrab Lutchmedial, questo il suo nome, è morto nel sonno nella sua casa di New Brunswick, in Canada. Secondo una dichiarazione del personale del New Brunswick Heart Center (NBHC), centro di eccellenza per malattie cardiache, il dottor Lutchmedial ha dedicato più di 20 anni all’ospedale e alla cura dei pazienti affetti da malattie cardiache.

È stato direttore del programma di cardiologia interventistica presso il New Brunswick Heart Center, fatto parte del suo consiglio di amministrazione ed è stato è stato il rappresentante dell’Atlantic, Associazione canadese dei cardiologi interventisti. “È con profonda tristezza che annunciamo la morte improvvisa e inaspettata di un collega, amico, padre, partner e spirito ispiratore“, si legge in una dichiarazione del NBHC.

“Ha fatto più lui di quanto abbia fatto la medicina“, ha detto Jean-François Légaré, capo del reparto di chirurgia cardiaca presso NBCH, in un’intervista con il media locale CBC: ha partecipato all’esecuzione della prima MitraClip di Atlantic Canada, una procedura di riparazione minimamente invasiva della valvola mitralica per via percutanea, che dà speranza ai pazienti che sono troppo malati per resistere a un intervento chirurgico a cuore aperto.

Lutchmedial viene descritto come un artista e un musicista. Molto attivo nella comunità e di ispirazione per coloro che lo circondavano. La sua morte ha lasciato sotto shock famiglia, amici e colleghi: “È stato improvviso, inaspettato per tutti noi. In realtà era di guardia ieri mattina“, ha detto Légaré in un’intervista.

A diffondere la notizia della morte improvvisa del cardiologo è stato anche il sito canadese Hal Turner Radio Show, secondo il quale il 16 gennaio scorso il dottor Lutchmedial scriveva sulla sua pagina facebook di aver ricevuto la prima dose di vaccino anti covid-19 e il 24 ottobre la terza dose. Pagina dalla quale ha sempre diffuso informazioni a sostegno dei vaccini e espresso il suo sdegno per coloro che sceglievano di non vaccinarsi: “non piangerò al loro funerale“, si legge nell’articolo del Hal Turner Radio Show.