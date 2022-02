Una vicenda che sta facendo discutere arriva dal Canada, dove il giudice della provincia di Brunswick, ha deciso di togliere l’affidamento dei suoi tre figli ad un uomo che deteneva l’affido condiviso con l’ex moglie. A chiedere la modifica dell’accordo, lo scorso anno, era stata proprio la madre dei bambini. Il giudice le ha dato ragione. Ma quale è stato il motivo che ha portato la madre a rivolgersi ai legali? L’ex marito e la sua compagna non hanno voluto immunizzarsi contro il Covid, non tenendo conto che tra i figii c’è una bambina fragile, affetta da un tumore vascolare.

L’uomo non ha voluto neanche immunizzare i piccoli, fatto sta si si è deciso di adire alle vie legali. Adesso la custodia dei figli passerà in toto alla madre, che, anche senza l’autorizzazione dell’ex marito potrà vaccinare i bambini contro il Covid-19. Ovviamente l’uomo potrà riavere la custodia condivisa dei bimbi se lui e la compagna si decidano ad immunizzarsi. Per il momento l’uomo può sentirli via telefono o vedere i figli attraverso le videochiamate.

Il giudice: “Decisione presa a malincuore”

La giudice Nathalie Godbout, ha affermato di aver preso a malincuore la decisione di togliere l’affidamento condiviso al padre. Questo perchè l’uomo, con il suo comportamento, sta mettendo a rischio la sua salute e quella dei bambini, soprattutto del soggetto più fragile, la bambina affetta da un tumore vascolare appunto.

L’uomo ha motivato la sua decisione di non immunizzarsi contro il Covid, scelta che è ricaduta anche sui figli. Il soggetto sostiene di aver ricerche molto approfondite in Rete circa gli effetti avversi della vaccinazione sul lungo periodo, per cui ha deciso di non correre rischi. Cosa che purtroppo non corrisponde a verità, in quanto i vaccini anti Covid si sono mostrati efficaci nel combattere la malattia grave.

“Non stiamo parlando di punti di vista: ciò dice la scienza è di gran lunga più valido dell’approccio attendista del signore” – così ha dichiarato il giudice alla CBC News. Non è escluso che questa vicenda possa avere ulteriori sviluppi giudiziari. Staremo a vedere se il padre decida di vaccinarsi per riabbracciare i propri bimbi.