Camilla, la regina consorte osannata in Italia: il motivo

Si sono tenuti nella giornata di ieri i tanto attesi funerali della Regina Elisabetta II, spirata lo scorso 8 settembre. Se ne va dopo ben 70 anni di regno che hanno tracciato un solco indelebile nella storia del Regno Unito e del Commonwealth. In una delle sue ultime apparizioni pubbliche, durante i festeggiamenti del Giubileo di platino, la Regina aveva espresso il desiderio di vedere Camilla come la regina consorte.

Spese in tal senso delle parole molto toccanti e significative in favore della moglie di Re Carlo, auspicando che le venisse garantito lo stesso sostegno datole a lei. Nelle ultime ore sta spopolando sul web un video che sta suscitando grande interesse in Italia, la regina consorte sembrerebbe riuscita ad accattivarsi anche le simpatie degli italiani: ecco come.

Il video di Camilla

Dopo tanti decenni fedelmente al fianco del marito Carlo, senza mai scomporsi e mantenendo sempre il suo proverbiale contegno, la nuova regina consorte è riuscita finalmente a conquistare i cuori dei sudditi britannici. Non è stato facile per lei sbarazzarsi dell’etichetta di ‘sfascia famiglie’ e scrollarsi di dosso il fantasma di Lady D, ma con tanta pazienza e dedizione alla causa alla fine si può dire ci sia riuscita.

Questo profondo attaccamento ai principi reali non è affatto sfuggito anche alla Regina Elisabetta II, che non a caso, prima di morire, ha deciso di omaggiarla con queste parole: “Quando mio figlio Carlo diventerà Re, so che darete a lui e a sua moglie Camilla, lo stesso sostegno che avete dato a me. È il mio sincero desiderio che, quando arriverà il momento, Camilla venga riconosciuta come Regina consorte mentre prosegue il suo fedele servizio“.

A quanto pare, in queste ore Camilla sembra aver incontrato notevoli favori anche all’estero, in particolare in Italia, grazie ad un video esilarante che sta circolando proprio in queste ore. Intercettata dai microfoni di Porta a Porta, la regina consorte ha subito voluto sfoggiare a sorpresa il suo italiano: “Oh Italia, buongiorno“. Quando una donna della sua scorta ha cercato di allontanare il giornalista, Camilla l’ha rassicurata dicendo: “Va tutto bene, è un italiano, apprezzerà il mio italiano“. Questa sua inattesa simpatia è stata molto apprezzata dalle nostre parti, tanti i commenti positivi nei suoi confronti.