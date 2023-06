Cameriere disabile riceve una mancia che gli cambia la vita: chi è il suo benefattore

Un gesto generoso che ha commosso tutti. Un cameriere di soli 16 anni ha ricevuto una mancia incredibilmente generosa da parte di un cliente affezionato. Ma c’è di più dietro questa storia, un motivo speciale che ha spinto il generoso benefattore a premiare il giovane lavoratore. Le mance sono un aspetto importante della vita dei camerieri, ma le usanze possono variare notevolmente da un paese all’altro. In Italia, ad esempio, le mance sono molto apprezzate, anche se molto dipende dal ristorante in cui si lavora. Alcuni camerieri hanno il privilegio di tenerle per sé, mentre altri sono tenuti a dividerle con i colleghi.

In Giappone, invece, la mancia è paradossalmente considerata una scortesia: chi lavora in questo settore non ha bisogno di ricevere ulteriori soldi e, anzi, potrebbe considerarlo un gesto poco gradito. Negli Stati Uniti, invece, la situazione è completamente diversa. In America, infatti, gli stipendi dei camerieri sono estremamente bassi a causa del sistema delle mance obbligatorie. Quando chi mangia al ristorante, ha la possibilità di scegliere quale percentuale aggiuntiva del conto (minimo 10%) destinare come mancia. Per i camerieri, le mance sono quindi una pratica comune e rappresentano più della metà del loro stipendio, mentre per i cassieri il meccanismo funziona in modo diverso.

Nonostante ciò, un giovane cameriere di soli 16 anni, che occasionalmente lavora anche come cassiere, ha ricevuto una mancia di 2500 dollari da parte di un cliente. Inizialmente, il generoso cliente aveva dato al ragazzo solo 5 dollari, ma poi ha notato un particolare che ha fatto la differenza. Il cliente si è accorto che il giovane cameriere aveva una malformazione alle mani, ma nonostante ciò, ha svolto il suo lavoro in modo “impeccabile“, secondo il cliente stesso. Proprio per questo motivo, il giorno successivo, è tornato al ristorante e ha donato al cassiere ben 2500 dollari come mancia.

“Ho apprezzato molto il tuo lavoro, il tuo sorriso e il tuo modo di trattare i clienti. Oggi è raro trovare persone come te, soprattutto tra i giovani“, ha spiegato il generoso benefattore. Rhyeem, il cameriere in questione, non poteva credere ai suoi occhi e si è commosso: “Non mi era mai successo nulla del genere prima di oggi. Questo dimostra che ci sono persone che mi vogliono davvero bene“. Una rete televisiva locale ha dedicato un servizio a questo episodio, mostrando il momento esatto in cui la moglie di Robert Samay ha consegnato al cameriere 2500 dollari in banconote da 50.

Il giovane cameriere lo ha ringraziato ripetutamente e lo ha abbracciato a lungo. Ora la domanda che sorge spontanea è: cosa farà con tutti quei soldi? “Ho un obiettivo preciso: comprare una macchina. Grazie a questa mancia, sono molto più vicino al mio sogno“, ha dichiarato Rhyeem. Guardando al futuro, ha anche altri piani ambiziosi: “Voglio diventare un motivatore, uno speaker che ispira bambini come me, nati con disabilità. Non c’è bisogno di nasconderla. Mentre qualcuno potrebbe considerarla una debolezza, io la vedo come una forza. Credo che nel mondo ci sia molto più bene che male, quindi non lasciamoci influenzare dalle parole negative“.