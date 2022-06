Cameriera manda via un cliente perché non c’erano posti a sedere: poi fa una scoperta soprendente

Ascolta questo articolo

Tutti noi almeno una volta settimana, o quando è possibile, ci rechiamo a mangiare fuori, che sia a pranzo o a cena. Si sa, gli italiani amano prima di tutto il buon cibo, per cui difficilmente rinunciano ad una pizza con gli amici o una cena in un buon ristorante. E a tutti sarà capitato di arrivare in orario di punta in un locale, per cui in questa fascia temporale al suo interno non si riesce a trovare posto e i camerieri sono costretti a mandare tutti via.

Molto spesso le persone che si ritengono importanti hanno un atteggiamento altezzoso, e magari intavolano anche delle discussioni con gli inservienti in quanto vogliono a tutti i costi un posto per loro nel locale nonostante questo sia pieno. C’è anche chi comunque preferisce aspettare anche un’ora per potersi sedere, magari perchè quel locale è rinomato. Ma una cameriera è stata sorpresa quando ha mandato un via cliente vip, vediamo che cosa è successo.

La superstar al ristorante

Non tutte le persone però sono scortesi, e la vicenda che vi stiamo per raccontare la dimostra benissimo. I più conosceranno sicuramente l’attore americano Adam Sandler: nonostante sia una star di Hollywood anche a lui piace concedersi ogni tanto qualche pranzo fuori assieme magari a degli amici.

Per questo ha deciso di recarsi nel locale gestito da Dayanna Rodas assieme ad un’altra persona per concedersi un momento di relax e mangiare del buon cibo. La cameriera gli ha detto che però non c’erano posti a sedere, e che avrebbe dovuto aspettare almeno 30 minuti prima di ottenere un posto.

Sandler indossa sul volto una mascherina protettiva, per cui il personale del locale non lo ha riconosciuto subito. Lui ha fatto dietrofront ed è andato via tranquillamente senza battere ciglio. Poi il video è stato pubblicato sulla pagina Tik Tok di Dayanna Rodas e solo allora qualcuno ha riconosciuto l’attore, che ha quindi dimostrato eleganza e educazione.