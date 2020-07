Cambiamenti in vista per il principino George. Kate Middleton sta meditando una scelta

Kate Middleton starebbe meditando una scelta importante per il figlio primogenito, il prinicipino George. Visto il suo carattere molto timido, Kate potrebbe decidere di iscriverlo in un collegio, facendogli così cambiare scuola.

Insieme al marito William, Kate starebbe meditando di far lasciare a George la Thomas Battersea ed optare invece per un collegio per il prossimo anno scolastico.

Se Charlotte, infatti, è molto vivace e sicura di sè, George appare molto più timido e riservato e quindi potrebbe essere perfetto per la vita da collegio, seguendo quindi le orme della mamma.

La stessa Kate, infatti, da piccola è stata in un college e conosce quindi benissimo questo ambiente e sa quanto possa essere tranquillo e più protetto.

Il futuro scolastico dei due principini George e Charlotte, quindi, potrebbe separarsi a partire dal prossimo anno scolastico.Se fino ad ora, infatti i due hanno frequentato la stessa scuola dal prossimo anno le cose potrebbero cambiare.

Una decisione importante, data dal fatto che i due vorrebbero differenziare l’educazione dei due figli in virtù dei loro caratteri così diversi e del ruolo che inevitabilmente dovranno ricoprire nella loro vita futura, sopratutto il piccolo George.

Nelle prossime settimane, quindi, potrebbe essere ufficializzata questa scelta da parte dei duchi di Cambridge, sempre molto attenti all’educazione ed alle scelte per il futuro dei loro figli. Non resta, quindi, che attendere comunicazioni ufficiali da parte della famiglia reale per conoscere il destino dei due principini, in particolare quello del piccolo George.