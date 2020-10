California, mamma e figlio muoiono abbracciati nell’incendio

L’amore di una mamma è forte e potente. Una madre sarebbe disposta a fare qualsiasi cosa per il bene del figlio, anche a morire. La storia che vi stiamo per raccontare ha proprio questo triste epilogo. La vicenda si è svolta in California, per la precisione, a Fremont, dove un incendio è divampato nella casa di Feda Almaliti, donna di 43 anni che è già stata ribattezzata mamma coraggio per la sua impresa. Ecco la storia e come sono andati i fatti.

Non appena l’incendio è divampato nella sua casa, la donna è stato in grado immediatamente di fuggire riuscendo a salvarsi e a scampare alle fiamme. Proprio in quel momento, ha capito che il figlio 15enne non era riuscito a salvarsi dalla morsa delle fiamme fuggendo con lei. A quel punto, la donna ha deciso di tornare in casa pronta a salvare il figlio, ma non ce l’ha fatta.

Il fatto risale al weekend scorso quando nella loro casa intorno alle 2 del mattino di sabato è divampato un terribile incendio. La donna è riuscita a fuggire insieme a sua sorella e al nipote non appena hanno sentito odore di bruciato, ma il figlio autistico della donna non è riuscito a fuggire con loro.

Di fronte ai pompieri giunti per domare le fiamme, si è presentata una scena straziante: la madre e il figlio giacevano esanimi, abbracciati. I due sono morti a causa delle inalazioni di fumo e gli stessi mezzi di soccorso non hanno potuto fare nulla per salvarli. Gli stessi vigili del fuoco raccontano con queste parole quei momenti: “È rientrata coraggiosamente nella residenza nel tentativo di salvare il figlio mentre le fiamme e il fumo sempre più denso avanzavano rapidamente dal primo piano al secondo piano”.

Tutti i residenti della zona stanno vivendo in questi giorni momenti di sconforto e grande dolore per la donna e suo figlio che hanno perso la vita. Inoltre, Feda è molto nota nella zona in quanto da sempre si batteva per i diritti dei ragazzi autistici, proprio come suo figlio. L’amica della donna ha spiegato che la donna non avrebbe mai potuto vivere in un mondo senza suo figlio e viceversa.