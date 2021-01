Il parco Disneyland di Anaheim, in California, a causa della pandemia, è chiuso da marzo, per evitare assembramenti e cercare di contenere la diffusione dei contagi legati al Covid-19. Bene, oggi è arrivata una bella notizia: il famoso parco divertimenti, nell’arco di una settimana, sarà trasformato in un mega centro per le vaccinazioni anti- Coronavirus.

Il parco sarà uno dei 5 centri per la distribuzione dei vaccini della contea, tramite i quali si potranno vaccinare migliaia di cittadini al giorno e le vaccinazioni dovrebbero iniziare già nei prossimi giorni.

Le parole del supervisore della contea Andrew Do

Andrew Do, supervisore della contea, si è così espresso: “Disneyland Resort, che è il più grande datore di lavoro della Contea di Orange, si è proposto di ospitare il primo grande centro di vaccinazione della contea, iniziando così un lavoro enorme per la distribuzione dei vaccini”. Ha inoltre aggiunto che il parco sta effettuando un lavoro monumentale nel processo di distribuzione delle dosi vaccinali, in attesa che vengano creati altri centri finalizzati alla somministrazione di vaccini anti-Covid.

Pamela Hymel, direttore medico del parco divertimenti, ha affermato: “Disneyland Resort è orgoglioso di aiutare e sostenere Orange Country e la città di Anaheim nella lotta contro il Covid-19″. Dalla Disney ci tengono a far sapere che sono orgogliosi di poter mettere a disposizione la loro proprietà per aiutare la contea di Orange e la città di Anaheim, e che sono grati alle autorità per gli sforzi che stanno facendo nel contrastare il virus…virus che, proprio nella California, sta facendo una vera e propria strage.

Si tratta, infatti, di uno degli stati statunitensi più colpiti dal Coronavirus, con una media di oltre 1100 morti al giorno. Oggi ha toccato la soglia di 30 mila morti da inizio pandemia. Negli Stati Uniti il virus sta accelerando. Gli ultimi dati parlano di oltre 376 morti al giorno e più di 22,6 miloni di casi.