Un episodio a dir poco incredibile si è verificato in California, precisamente nella prigione di Fresno, dove una guardia carceraria di 26 anni ha avuto un rapporto intimo con un detenuto. Secondo quanto riferisce la stampa locale, la protagonista dell’episodio, la 26enne Tina Gonzalez, ha avuto un rapporto intimo con un detenuto. Per praticare l’amplesso la giovane si è ritagliata un buco nei pantaloni della divisa. Il fatto sarebbe avvenuto anche davanti ad altri 11 detenuti, che hanno assistito alla scena.

L’autorità giudiziaria ha preso nota dei fatti, licenziando immediatamente la donna. Per lei si è aperto quindi un processo disciplinare, oltre che penale, per cui nelle scorse ore è stata condannata a sette mesi di carcere. Al termine di questo periodo dovrà trascorrere due anni in libertà vigilata. La donna avrebbe fornito al detenuto amante anche alcol e droga, oltre ad avvisarlo puntualmente dei giorni in cui dovevano avvenire le perquisizioni in cella.

Steve McComas: “Cose piuttosto disgustose”

L’ex capo della giovane guardia carceraria, Steve McComas, ha dichiarato che nella sua carriera ha visto cose piuttosto disgustose, ma secondo lui le azioni della Gonzalez sono “in cima alla lista”. La giovane si sarebbe anche in un certo senso vantata dei reati commessi. “Questo è qualcosa che solo una mente depravata può inventare. Ha fatto un giuramento che ha tradito e così facendo ha messo in pericolo la vita dei suoi colleghi” – così ha riferito McComas.

Sulla vicenda è intervenuto anche l’avvocato che difende la guardia carceria. Il legale ha dichiarato che i fatti sono maturati in un periodo in cui la sua assistita era “vulnerabile e fragile”, a causa della fine del suo matrimonio. La 26enne avrebbe anche fornito all’amante dei rasoi. Secondo le accuse, la Gonzalez non ha mostrato “nessun rimorso” e ha regolarmente avuto telefonate “sessualmente esplicite” con l’uomo.

Il giudice Michael Idiart ha riferito alla stampa di aver parlato con l’imputata, alla quale avrebbe detto che il suo gesto le ha sicuramente rovinato la carriera. Idiart però spera che lei abbia capito lo sbaglio commesso, per cui le ha augurato di rifarsi una vita quanto più serena possibile.