California, 22enne star di TikTok muore in circostanze strane: aveva una figlia di 2 anni

Alcune tragedie e fatti che accadono, non sempre hanno una ragione, ma lasciano comunque l’amaro in bocca e la delusione, proprio come è successo a una giovane star del social TikTok che è morto in circostanze non molto chiare su cui si sta indagando. Il giovane, molto seguito online, lascia una figlia di due anni. Ora sono al vaglio degli inquirenti le indagini per capire l’esatta dinamica della morte del giovane.

Huey Haha è noto al mondo dei social per essere una star di TikTok, il popolare social molto in voga tra i giovani dove con i suoi video ha totalizzato fino a 4 milioni e mezzo di visualizzazioni, consacrando il suo successo con più di 450 mila iscritti. Proprio la sua famiglia ha annunciato la morte su Instagram.

La famiglia ha deciso di dare l’annuncio della sua morte, proprio sul suo account Instagram dove era seguitissimo con questo messaggio: “Riposa in pace. Huey Haha è morto il 25 ottobre 2021. Amava e apprezzava ogni singolo dei suoi sostenitori Questo è il gofundme ufficiale, tutti i proventi andranno alle spese funerarie e a sua figlia”.

Come si intuisce dal messaggio della famiglia, lascia una figlia di due anni, di nome Princess Ha. Oltre a essere molto noto per i suoi video, lo conoscevano anche perché si divertiva a fare sketch con soggetti riguardanti le pistole, la marijuana e la cancel culture. Riguardo le cause del suo decesso, non si sa nulla e la sua pagina con tantissime visualizzazioni è stata chiusa.

Su Gonfundme, la piattaforma di raccolta fondi è stata aperta una pagina a suo nome che ha già raccolto 32.800 dollari superando l’obiettivo iniziale che si aggirava intorno ai 15 mila. Sui social, non mancano i messaggi di cordoglio e di affetto da parte di chi si è molto divertito con i suoi video e sketch e lo ricordano in questo modo: “Guarderei sempre i tuoi video. Resti uno dei miei idoli. È triste vedere un giovane andare via. Riposa in pace Huey”.